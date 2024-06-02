南投縣第12屆「2024永不放棄一騎來發財紫南宮環縣極限挑戰99.9K」自行車活動，2日上午6時在竹山消防署訓練中心第一停車場盛大登場，來自各地3093名車友齊聚一堂，其中有10位國外選手，年紀最小的選手僅10歲；2縣籍自由車國手「南投國王」盧紹軒、「單車阿賢」李冠賢領騎出發，經南投9鄉鎮市，沿途欣賞美景。

一早雖下起大雨，在南投縣副縣長王瑞德、立委游顥與南投自由車國手盧紹軒、李冠賢領騎下，3093名騎士出發，不畏雨勢、勇往直行，並繞行9鄉鎮市，包括竹山鎮、名間鄉、南投市、草屯國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉、水里鄉、集集鎮等，7小時內完成全程99.9公里挑戰。

選手們於當天清晨6點在竹山消防署訓練中心第一停車場出發，預計下午1點返抵消訓中心終點。全程包括爬坡路段、鄉間小道及縣道，沿途可欣賞南投縣的美景，騎行過程大雨不斷，騎士們已分不清是汗水或雨水，只管奮力向前，騎到路口時優先禮讓行人過斑馬線，參賽仍不忘遵守交通規則。

南投縣副縣長王瑞德指出，運動能促進身心健康，南投縣積極推動國際體育賽事及地方運動休閒，希望透過運動賽事鼓勵大家推動低碳運動，排汗不排碳，共同打造南投宜居城市，促進地方餐飲等旅遊相關產業蓬勃發展。

聯合國將每年6月3日訂為世界自行車日，南投推廣騎乘自行車運動，南投縣政府表示，紫南宮環縣自行車極限挑戰賽，今年邁入第12屆，參加選手沿途可欣賞到南投縣的美景，在7小時內完成全程99.9公里的選手，可獲得證書及鑲有紫南宮金龍年發財錢母的龍年造型獎牌，極具紀念價值。