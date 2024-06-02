金門縣金寧鄉瓊安路今（2）日上午又發生一起嚴重車禍！1名男子開車行經嚨口路段時，不明原因撞斷路燈側翻馬路邊坡，因撞擊力道猛烈導致車體嚴重變形潰縮，駕駛受困車內；警消獲報立即趕抵現場搶救，不過該名男子已失去生命跡象，隨即救出後送醫搶救，詳細肇事原因目前仍待警方調查釐清。

金門縣消防局指出，今日上午9時34分接獲報案，指稱金寧鄉瓊安路嚨口路段，有1人受困車內需要消防車及救護車協助，指揮中心立即派遣金寧11、12、92車出勤，總計出動消防車2輛、救護車1輛，消防人員8名前往救援。

搶救人員抵達現場，發現係一輛自小客車側翻馬路邊坡，因車輛撞擊後變形潰縮，駕駛受困車內動彈不得，現場初步評估，該名男性駕駛已無意識、失去生命跡象。

為了把握救援時間，救助人員立即做好穩固車體動作，並使用破壞器材進行車體破壞，經消防人員通力合作下順利將該名男子脫困救出，救護人員立即給予急救並送往金門醫院搶救。

消防局第一大隊大隊長陳叁奇呼籲，車輛在行駛時，務必遵守交通規則及注意行車安全，尤其天雨路滑應具備防禦駕駛觀念，以確保交通安全。如有發生交通事故，應儘速撥打119或110求救正確案件概況及傷勢情形，以利消防人車的派遣，爭取黃金救援時效。