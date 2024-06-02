苗栗縣無形文化客家山歌保存者賴仁政及賴多俐同行表演。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣副縣長鄧桂菊與縣府團隊應邀出席。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

日本東京客家崇正公會6月1日在當地舉辦創立60周年第54屆懇親大會，苗栗縣副縣長鄧桂菊與縣府團隊應邀出席，並邀請苗栗縣無形文化客家山歌保存者賴仁政及賴多俐同行表演，與客家僑胞交流互動，並宣傳本縣客家文化、觀光休閒及產業等，歡迎大家來好山好水的苗栗遶尞。

客家人是堅韌的族群，飄洋過海到世界各地打拼，在異鄉開疆闢土，各角落都看的到辛勤的客家身影，即使日後｢他鄉變故鄉」，仍不忘故鄉人故鄉情，所以旅日僑胞在1963年成立日本東京崇正公會，平時凝聚在地客家鄉親向心力，聯繫海內外客屬團體及僑界情誼，協助推動發揚客家文化等，是日本最具有歷史規模的僑團之1。

原每年都舉辦懇親大會，近年因疫情影響停辦，今年才恢復舉辦，並舉行新舊會長交接，有東京都議員小磯明、駐日台北經濟文化代表處公使周學佑、全球台灣客家聯合總會名譽總會長黎萬堂、亞洲客家聯合總會會長吳秀娥、僑界代表詹德勳等客屬團體僑界代表及苗栗縣副縣長鄧桂菊、新竹縣長楊文科及台中市政府代等250位貴賓與會。

鄧桂菊表示，苗栗縣人口數約54萬人，客家人約占62.5％，是客家大縣，縣府致力推動客家事務，推動成效2017到2023年連續6年獲得客委會評核優等佳績，全國打頭名。此外，客家山歌也是本縣重要文化資產，所以縣府特地邀請榮獲客家貢獻獎及苗栗縣無形文化客家山歌保存者賴仁政老師及其千金賴多俐父女聯袂帶來精彩的嗩吶及客家山歌演唱，精彩演出，讓與會者一解思鄉之愁。

除客家山歌讓人留下深刻印象外，副縣長鄧桂菊也行銷苗栗的觀光旅遊，她說，苗栗是美麗的山海大縣，觀光亮點多元，魅力無窮，有苗栗火旁龍客家節慶、台灣客家八音戲曲推廣中心、道地客家美食、台灣唯一國際認證的雙慢城及慢魚、美人湯溫泉、鐵道自行車、優質水果、休閒農場、桐花季、木雕及陶瓷藝術節饗宴及撫慰人心的白沙屯拱天宮媽祖遶境等，縣府努力打造一個具有｢慢實力」和｢慢價值」的城市品牌，而苗栗縣一直和日本持續共同推展觀光，就像目前三義舊山線鐵道自行車和日本信濃鐵道結盟共同推出優惠乘車劵，未來將擴大與所在地的長野縣締結姊妹合作夥伴關係。