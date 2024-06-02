國華公園啟用儀式(新北市政府捷運工程局提供)

新北副市長劉和然表示，捷運三鶯線全長14.29公里，2025年完工後，市民從三峽、鶯歌前往台北市通勤時間可減少20分鐘，未來還能透過三鶯線延伸桃園八德段與桃園綠線銜接，實現北北桃捷運共榮圈。在興建捷運的同時，更要重視地方休憩需求，考量鶯歌區國華站周圍有眾多住宅及國中小學人口，工務局委託捷運局納入捷運國華站一併闢建國華公園，並於去年9月開工、今（2）日啟用，是新北首座由捷運局建造的共融特色公園。

新北副市長劉和然致詞(新北市政府捷運工程局提供)

副市長劉和然進一步說明，國華公園為共融特色公園，共6620平方公尺，在規劃設計期間，新北捷運局多次透過地方說明會與在地居民、民間團體共同討論，以各年齡階層「平權」概念規劃出「全齡遊樂設施」，設置多功能籃球場、攀爬網、溜滑梯、蹺蹺板、體健設施、河岸步道等設施，像是可供熱血青年揮灑汗水的籃球場、體健設備能讓成年族群舒展筋骨、攀爬網及溜滑梯等能讓孩童盡情玩樂，是適合各年齡層遊憩、娛樂的休閒場所，並提升整體周邊環境景觀，更能帶動捷運運量。

國華公園規劃全齡遊樂設施(新北市政府捷運工程局提供)

新北捷運局長李政安詳細說明，捷運三鶯線在鶯歌區共有5座車站，都相鄰著一座特色公園，除了國華站的國華公園，還有捷運鶯歌車站附近的古鐘樓公園、陶瓷老街站旁的公三公園、緊鄰捷運永吉公園站的永吉公園以及鶯桃福德站附近的鳳祥公園。未來三鶯線通車後，將能共享捷運便捷及公園休憩空間，大幅提升周遭市民生活品質!(新北市政府捷運工程局廣告)