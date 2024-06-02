對此，柯文哲今日上午走訪民眾黨高雄市黨部榮譽主委曾尹儷在美濃區成立的真引力咖啡廳。（林雅惠攝）

民眾黨主席柯文哲今日針對媒體詢問「民進黨版本的馬王政爭」看法，柯文哲表示，新國會成立至今，民進黨從沒找過民眾黨談任何法案合作，綠版馬王政爭，要看賴清德、柯建銘何時可以找到一條相處方式。

恐發生「綠版馬王政爭」？ 柯文哲：看賴清德、柯建銘何時找到相處方式 @ChinaTimes

立法院日前審國會改革法案惹議，場外出現「青鳥行動」反藍白立委，民進黨團總召柯建銘喊話「台灣民眾站出來」，但行政院長卓榮泰卻曾說會努力看看，希望民眾不用再上街頭，引發外界質疑總統賴清德與柯建銘2人態度不同調。

民眾黨主席柯文哲3月14日到總統府見蔡英文時，曾當面向蔡直言，很快就會出現「民進黨版本的馬王政爭」，就看賴清德可以忍受柯建銘到什麼時候，但蔡英文並沒有回應。

對此，柯文哲今日上午走訪民眾黨高雄市黨部榮譽主委曾尹儷在美濃區成立的真引力咖啡廳，接受媒體聯訪被問及對「民進黨版本的馬王政爭」看法，柯文哲說，事實上，從2月1日新國會成立到現在，民進黨從來沒有來找民眾黨談過任何的法案合作事項，「never、一次都沒有」。

柯文哲強調，他也在公開場合問過，這是賴清德本人的意思，還是柯建銘的意思？「我們已經表明態度，我們跟任何一個黨都可以合作，只要它這個是有利於台灣人民的，我們都會合作，但到現在為止，民進黨沒找民眾黨討論過任何法案」。