穆薩提苦戰4個半小時落敗。（美聯社）

One of the matches of the tournament for sure ✅



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球王喬柯維奇（Novak Djokovic）殺進法網16強，他贏得並不輕鬆，碰上第30種子穆薩提（Lorenzo Musetti），大戰五盤以7-5、6-7、2-6、6-3、6-0分出勝負，花費4小時29分鐘。這場比賽打到當地時間半夜3:08，改寫歷來最晚結束的比賽紀錄（原本為半夜1:26）。

喬柯維奇說：「他打得精采絕倫，差點就贏了，我陷入苦戰但是感謝大家在第四盤的支持，讓我成為不一樣的選手了，這也許是我在這裡打過最棒的比賽。」

來自義大利的穆薩提只有22歲，他失掉首盤之後，第二盤在1比3劣勢下打到搶7，並且解救1個盤末點之後拿下第二盤。接著穆薩提在第三盤開場破發成功，連奪兩盤把喬帥逼入絕境。喬帥打得有點沮喪，還被主審抓了超時違規，直到第四盤忽然大復活。

喬柯維奇畢竟大賽老手，他生涯在大滿貫369勝追平費德勒（Roger Federer）紀錄，身經百戰的納達爾（Rafael Nadal）還落後他很多（314勝）。

穆薩提可能是太累了，第7種子魯德（Casper Ruud）發文：「網球可以算是最硬的運動了嗎？還有其他運動讓你打了4個多小時打到半夜3點？」喬帥賽後也開玩笑說：「現在誰睡得著？我渾身充滿腎上腺素，如果有人要開趴算我一份。」