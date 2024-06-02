立法院長韓國瑜日前要求朝野立委，在5月31日行政院長卓榮泰施政報告時，不要再穿牛仔褲、球鞋，當天有不少立委都穿西裝、洋裝現身。不過，也都有綠委「做自己」依舊穿牛仔褲、布鞋，像是范雲就表示，「偏不要！文盲」。對此，媒體人黃揚明昨（1）日在臉書貼出范雲出席520就職國宴的穿搭，並說「雖然不意外，但范雲委員又雙標了」。

黃揚明在臉書寫下，不少民進黨立委對韓國瑜的說法嗤之以鼻，認為立法院長沒有資格做「服儀控管」，但其實國會議員在國會議場這個場域該怎麼穿，當然應該有一定的正式程度，而立法院長也確實無法強制要求立委該怎麼穿，這是立委自己凸顯自己對國會議員、國會議場以及來院報告的行政院長是否尊敬。

「范雲委員當然不是文盲」黃揚明PO出520就職典禮、國宴邀請函，上面都有明文「服裝」規定，例如男賓要穿深色西裝、女賓要穿套裝或正式服裝等。他說，范雲委員520就職國宴就從善如流，並沒有反服儀控管、堅持穿牛仔褲，而是穿著正式套裝出席。因此他說，「范雲雙標不意外，但是已經很低落的國會議員形象，是要靠113席立委自己維護的。」