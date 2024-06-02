長濱艦（CG611）今命名下水。（洪靖宜攝）

副總統蕭美琴主持海巡艦艇交船儀式。（洪靖宜攝）

副總統蕭美琴與海巡同仁合影。（洪靖宜攝）

副總統蕭美琴於5月20日就職後，首度到高雄出席公開行程，於2日上午到中信造船公司主持「安平級巡防艦第8艘CG610永康艦交船」及「第9艘CG611命名下水暨新型35噸級巡防艇第31艘PP-3520艇交船」聯合典禮，見證國艦國造成果。蕭美琴說，面對台海灰色地帶遭侵擾，海巡第一線展現高度專業，臨危不亂，捍衛國土值得驕傲。

第8艘安平級巡防艦永康艦（CG611）交船及長濱艦（CG611）命名下水暨PP-3520巡防艇交船聯合典禮，於2日在中信高鼎廠舉行，由於天候狀況不佳，現場下起傾盆大雨，取消登艦，改由觀看影片、遞交船模。永康艦將交付南部地區機動海巡隊，而PP-3520巡防艇則將駐守金門海域。

蕭美琴說，榮幸受邀到高雄為新艦命名擲瓶，也要向國人宣告海巡署護衛海域，保衛人民、保障漁權決心，因應台海周邊多邊情勢，透過「籌建海巡艦艇發展計畫」，從2018年起投入編列426億元預算，將要在10年之內，打造出141艘更新、更快速的海巡艦艇，且如中信造船董事長韓碧祥所言，交艦進度可望超前。

她提到，總統賴清德於520就職演說中就有提及，要發揮海洋國家優勢，蕭美琴表示，面對台海周邊灰色地帶不斷侵擾，海巡同仁展現高度專業，臨危不亂，捍衛國土是值得驕傲，並與其他單位即時掌握台海動態，穩定國家安全。

海洋委員會主委管碧玲表示，今年將有22艘艦艇陸續交船，近期海巡署應對中共軍演時，海巡部隊英勇守護國土，其中同樣由中信船廠所建造的萬里艦也在第一線應對；她也引用輝達公司董事長黃仁勳所說「台灣是世界上最重要的國家，不但是電子行業的中心，更是全世界的AI中心」，她指，海巡署的同仁就是在守衛這麼一個重要的地方，守衛世界的中心，她也強調請國人放心。

永康艦全長65.4公尺，船寬14.8公尺，總噸位1298噸，最大航速達44節，配有鎮海火箭彈、雄風飛彈、20機砲遙控槍塔。