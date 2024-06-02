0403花蓮大地震重創觀光，觀光署振興方案1日開跑，花蓮縣政府也祭出購物節活動響應，並在今天舉辦市集活絡地方買氣。（羅亦晽攝）

0403花蓮大地震重創觀光，觀光署振興方案1日開跑，花蓮縣政府也祭出購物節活動響應，並在今天舉辦市集活絡地方買氣。（羅亦晽攝）

0403花蓮大地震重創觀光，中央與地方陸續祭出振興活動刺激消費，隨觀光署住宿補助1日開跑，縣府即日起至8月25日止也推出購物節活動響應，期間只要到全縣2000多家特約商店消費滿百元就能抽獎，最大獎為Apple創業雙機（最新iPad Pro＋ iPhone 15），盼藉此吸引民眾到花蓮觀光購物，帶動買氣。

強震重創花蓮觀光產業，經濟部商業發展署5月底先祭出傳市品牌好市加倍券，以100元現金兌換200元夜市券方式，活絡夜市攤商的買氣，6月1日則啟動振興花東震後旅遊獎勵措施，周一至周四補助住宿每房每晚補助1000元、假日500元，縣府響應中央振興方案，鼓勵外地民眾到花蓮觀光消費，也隨之推出「花蓮購物節」。

購物節主辦單位、縣府青年發展中心執行長明良臻指出，花蓮購物節今年邁入第4屆，響應店家跟攤商數每年逐漸成長，今年共有逾2000特約店家加入，活動為期12周，自6月1日至8月25日止，民眾期間只要到特約店家消費滿百元，即可參加抽獎，且周周抽、周周送。

他說，獎項包含Apple創業雙機（2024最新iPad Pro＋ iPhone 15）、LG自動集塵濕拖無線吸塵器、Apple Watch Ultra 2及Dyson三合一涼暖空氣清淨機等，將逐周依序自北、中、南區抽出得主，且經濟部商業發展署也特別挹注資金，針對縣內立案商圈（會員店家）、公有零售市場、列管夜市等三重加碼，整體活動將產生超過150名幸運兒。

東大門夜市原住民一條街主委楊秋農認為，購物節再加上傳市品牌好市加倍券勢必能帶動夜市一波買氣，攤商也能藉此受惠，且購物節活動也擴及到商圈店家，相信能有效刺激地方消費。

東大門夜市各省一條街主委沈英基表示，傳市品牌好市加倍券發出後，夜市攤商營業額平均恢復5成，如果沒有發券至今可能連1成都沒有，可見有一定效果，未來再加上購物節，應能再吸引更多遊客到花蓮消費購物。