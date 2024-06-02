南韓軍方今（2）日表示，自昨（1）日起，北韓對南韓發送的第二波「大便氣球」超過600顆，南韓政府將於今日下午召開國安會議，軍方人士透露，會上擬討論重新啟用廣播因應穢物攻擊，對北韓展開心理戰喊話。南韓媒體評論，廣播是「金正恩最畏懼的心理戰工具」之一，可動搖北韓政權，過去平壤曾一度要求首爾停止廣播。

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部今日表示，北韓從昨日晚間8時起對南韓發送第2波大便氣球，截至今日上午，軍方已在首爾和京畿地區偵獲超過600顆氣球。

北韓1日晚間起，對南韓空投第2波、逾600顆大便氣球。

首爾市政府1日曾透過廣播提醒公眾遠離這些氣球，並在發現氣球蹤跡時通報軍方或警方。韓軍2日說，這些氣球下方懸掛的塑膠袋內裝有各種汙穢物和垃圾。為安全起見，韓方此次也沒有採用空中擊落的方式處理這些氣球，而是待它們降落時迅速回收。

北韓本周初開始將數百個大型氣球放飛到韓國境內，把這些懸掛著汙物和垃圾的氣球稱為「真誠的禮物」，還說接下來會發送更多這類氣球。此前5月28日至29日，韓軍方共偵獲超過260個垃圾氣球。

南韓將召開國安會議 討論恢復對北韓廣播心理戰

因應北韓2度發送大便氣球，南韓總統辦公室表示，南韓國家安保室長張虎鎮今日下午將召開國家安全會議因應。

韓聯社引述消息人士指出，國家會議上將討論是否重啟廣播心理戰，一名軍方消息人士表示：「已準備好隨時對北韓重新放送廣播。」

정부, 대북 확성기 재개 논의한다…북 오물풍선 살포 대응 https://t.co/1eG6NXzvre — 연합뉴스 (@yonhaptweet) June 2, 2024

韓國統一部於5月31日發布政府立場文件警告北韓，若北韓繼續發起挑釁，韓方決不會坐視不管，將採取北韓承受不起的一切措施。若北韓持續類似低級挑釁，韓國政府還將考慮加強對北韓心理戰。

南韓對北韓的廣播心理戰最早始於1963年，2004年已故前總統盧武鉉執政時期，雙方透過韓朝軍事協議終止，不過因應北韓的挑釁行為，南韓後續分別於2010、2015、2016年短暫重啟廣播。2018年，南韓時任總統文在寅和北韓領導人金正恩在板門店舉行了罕見會晤之後，南韓停止了跨境高音廣播宣傳。

這些擴音器主要安裝在10個前線地區，另外有約40個行動擴音器。

對北韓放送的廣播內容主要讚揚南韓制度的優越性、譴責北韓政權的殘暴，據悉也會播放南韓流行歌曲。

韓媒評論：對北韓進行擴音器廣播 是「金正恩最畏懼的心理戰工具」

南韓《中央日報》先前一篇文章評論，對北韓進行擴音器廣播是「金正恩最畏懼的心理戰工具」之一，因為南韓政府可藉此動搖北韓政權。報導提到，2015年南韓對北韓進行廣播心理戰時，平壤當時出面協商，要求南韓中斷廣播。該篇文章更評論，考量到金正恩近期加強管制及思想統治，重新展開廣播心理戰對北韓來說可能是重大打擊。

南韓考慮對北韓祭出廣播心理戰，反擊空投數百顆大便氣球的行為。

另外《朝鮮日報》引述南韓軍方人員指出，廣播心理戰是報復北韓最敏感的方式之一，認為恢復廣播為時過早，「有人認為，現在恢復擴音廣播來應對北韓低強度挑釁還為時過早」，一名軍方官員透露，北韓發射穢物氣球，代表平壤沒有其他挑釁手段。

《中央日報》評論，南韓政府砲轟北韓送垃圾為「不道德的低級行為」，這類措詞顯示，南韓作為負責任的國際社會成員，無法按照北韓的低級方式還擊。

另外，南韓國家戰略研究院統一戰略中心負責人文成默表示，既然北韓的大便氣球主要是針對心理戰層面的攻擊，南韓也應該從心理戰應對，支持政府討論重啟廣播。