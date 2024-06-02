新加坡國防部長黃永宏6月1日在「香格里拉對話」上，與美國防長奧斯汀和中國防長董軍等24名防長和代表進行圓桌討論會。他在會中提到，全球體系可達到斷裂點，亞洲必須非常謹慎避免發生衝突，面對一層層的風險，不能像水煮青蛙。

據新加坡《聯合早報》報導，黃永宏在結束圓桌討論會後說，全球熱點地區和潛在衝突的激烈程度都不同於5年前，不論歐洲或中東的局勢都出現變化。

他說，亞洲一直面對南海和兩岸關係緊張等問題，但都可控。不過，隨著風險和潛在後果層層疊加，必須認識到全球體系也可能達到斷裂點，這反映在供應鏈、社會結構和金融體系上。黃永宏指出，「所以我們不應該像水煮青蛙一樣，僅從單一層應對風險，然後假設我們都是超級人類，沒有斷裂點。」

黃永宏說，這對亞洲所傳達的訊息也一樣，我們必須非常謹慎避免衝突，至少確保地區可以持續運作。

圓桌會上的討論包括烏克蘭局勢及是否有機會通過外交解決、加薩走廊和整體中東的局勢，以及南海糾紛。

問及今年香會的氣氛，黃永宏說，亞洲與烏克蘭和中東在地理上的距離，讓人們擁有反思的空間。他說，「無論是來自歐洲、美國還是中東的部長或官員，普遍的一種情緒是，在歐洲和中東發生的事情，不應該在亞洲發生。」

他認為，對衝突不應發生在亞洲的決心更堅定，或可以說是有預先防止（preemption）的意識，這是因為擁有第3個衝突中心會造成不穩定，也是人們從侵略的代價和後果中吸取了教訓。

針對南海，黃永宏說，儘管數據顯示商業貿易自由還未受阻，但海警船隻等險些造成擦槍走火的事故不斷增加，令人感到擔憂。

為此，東協（ASEAN）也嘗試設置防護欄，例如制定《海上意外相遇規則》（CUES）。黃永宏提到，現有框架還缺少的一大部分是將海警和涉及非軍用商用船舶的白色航運（white shipping）納入其中，而這需要與相關機構討論。

黃永宏說，人們意識到風險提高了，而相關對話與表達也增加了，這是健康的。他提到，午餐圓桌會議針對和平解決方案的先決條件進行了大量討論，並探討了東協過去的正面例子，例如馬來西亞和印尼如何處理針對西巴丹島和利吉丹島的糾紛。他說，「我們希望最近遇到更多事故和險些釀成意外事故的國家，能回過頭反思如何改變路線，找到降低風險的方法。