「歌神」張學友暌違6年來台，連續三週在台北小巨蛋舉辦共９場「60＋巡迴演唱會」。2日第二場除了政商名流、死忠歌迷到場朝聖演出，張學友在台灣最好的朋友庾澄慶也力挺支持，被現場民眾認出後大方摘下口罩讓民眾拍照留念。

張學友是跨時代巨星，他的歌迷年齡層非常寬廣，趙少康看完演唱會後發表了觀後感，他讚稱張學友「聲音還是好，身材維持結實、體力充沛，整場唱不累，從舞台這頭跑到那頭，邊蹦跳邊唱不氣喘，顯示自律很嚴。」，更盛讚演唱會「舞台、音響、佈景、燈光、雷射都極有水準，光是樂團就有五十多人，加上芭蕾、舞蹈二十多人，場面浩大，下了重本。」

POP Radio主持人黃暐瀚第一次看張學友演唱會， 「人生四十年的回憶，酸甜苦辣，都有張學友的相伴，何其幸運，生在有張學友的時代，能親耳聽他現場歌唱，忍不住大笑、尖叫、鼓掌、歡呼，並感動淚流。」

主播蘇宗怡說，「我希望我自己60＋還能像張學友一樣的體能和實力。還有特別可愛的幽默感。讓現場觀眾最佩服的還包括歌神尊重團隊每一位音樂老師演奏家和舞者的謙虛態度。逐一唱名介紹（超過50人）鞠躬感謝，張學友真的太讓人喜歡。」