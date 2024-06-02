美國之音報導，委員會主席約翰·穆勒納爾（John Moolenaar）和首席成員克里希納莫提（Raja Krishnamoorthi）5月30日致函聯調局和美國國家情報總監辦公室說，金斯瑞生物科技同美國公司和政府的合作引發對美國公司智慧財產權可能幫助改善中國生物科技能力的擔憂。

信件提到的三家附屬公司是白斯傑（Bestzyme）、傳奇生物（Legend Biotech）和蓬勃生物（ProBio）。

傳奇藥廠2017年與強生（Johnson ＆ Johnson）合作研發癌細胞藥物Carvykti。他們去年銷售了5億美元（下同）的Carvykti，預計年銷售額預計最終達到50億元。

金斯瑞生物科技發言人說，他們是在新澤西創立的，「不聽從任何政府」，他們也期待同眾院委員會交談。

傳奇和強生以及其它附屬公司都沒有立即回覆評論的要求。網站說，金斯瑞生物科技是一家醫藥研究製造服務供應商，在100多個國家有20多萬用戶，並在中國、美國、歐洲和亞太地區有銷售、製造和研發。

眾院另一個委員會兩周前通過議案，限制同中國無錫藥明康德（WuXi AppTec）、無錫生物科技（WuXi Biologics）、華大智造（MGI）和完整基因（Complete Genomics）等關切生物公司的商業往來。

議案必須通過參眾兩院，美國總統拜登（Joe Biden）才能簽署立法。一旦通過，議案將推動美國醫藥和健康保險公司，減少對中國研究和製造的依賴。

信函說，「金斯瑞生物科技作為委託開發製造商的作用，包括為公司和美國政府實體生產專門合成基因的服務，讓人擔心對美國公司知識產權潛在風險以及金斯瑞生物科技在推動中國生物科技能力的更廣泛作用的擔憂。