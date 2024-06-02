美國太空總署（NASA）表示，原定當地1日進行的美國波音公司太空船「星際飛機」（Starliner）首次載人試飛任務，因地面系統故障取消。

綜合港媒報導，「星際飛機」原本準備由「宇宙神V型」（Atlas V）火箭搭載，於美國東岸時間1日中午12時25分，從佛羅里達州的卡那維爾角發射升空。發射任務初時順利，但在倒數至3分50秒時，系統自動將程序暫停。兩名在太空船內的太空人被安排離開。

NASA正研究系統故障原因。原本下一個發射窗口是美國東岸時間2日正午前後，但NASA已宣布不會在2日再嘗試試飛。而下一個發射窗口是美國東岸時間5日上午10時52分。NASA指，未確定會否在屆時試飛。

「星際飛機」最初計劃在上個月6日進行首次試飛，將兩名美國太空人威爾莫爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams），送往國際太空站，但因技術原因多次延後。