En Fuego 🔥 pic.twitter.com/kh3NvRFc34 — New York Yankees (@Yankees) June 2, 2024

洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）在怪物般的5月之後，進入6月的首戰再度敲出全壘打，進帳本季第21轟。巨人先發投手韋伯（Logan Webb）首局已經盡力和賈吉周旋，投到2好3壞，又被賈吉連打3顆界外球，最後以變速球決勝負，一壘跑者索托（Juan Soto）同時盜向二壘，結果賈吉大棒逮個正著，左外野464呎的特大號兩分炮！

這次在舊金山巨人主場甲骨文球場的系列賽，賈吉上陣時遭到一陣噓聲，不過觀眾席也有很多洋基球迷向他大喊「MVP」。賈吉說：「這是個特別的地方，我小時候是巨人球迷，喜歡來這裡看比賽，現在成為球場的敵對方感覺很酷。」

第3局洋基攻佔得點圈，再輪到賈吉打擊，韋伯直接敬遠四壞請他上壘，洋基佛度戈（Alex Verdugo）安打再添分數。巨人施密特（Casey Schmitt）該局下半反擊兩分炮，第8局洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）追擊兩分炮擴大領先，雙塔齊轟的洋基以7比3收下勝利。

賈吉暫以21轟、攻擊指數1.067、還有46次四壞保送領先全聯盟（18支二壘打美聯第1），他兩次摘下全壘打王的球季（2017、2022）亦是他四壞保送領先全聯盟的球季，大部分投手不願正面對決。