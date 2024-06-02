多數人出國都是坐經濟艙，但經濟艙座位狹小，恐導致不適不易入眠，航空專家沃許（Sean Walsh）表示，搭經濟艙想要舒適入眠，選擇適合的座位、舒適的穿著很重要，他說靠窗位置不是最舒服的，建議選擇經濟艙後排座位，人流少又安靜，同時提醒不要在用餐時間睡覺，免得被打擾。

新聞周刊（Newsweek）採訪沃許，他分享在經濟艙舒服睡覺有3個秘訣，包括選擇合適的座位、舒適的穿著、別在用餐時間睡覺等。以選擇適合的座位來說，沃許說很多人第一直覺會選靠窗的位置，不僅可倚靠艙壁睡，還能控制遮光板，但他建議選擇經濟艙後排座位，人流較少且安靜。

沃許引述「Pilot Passion」航空諮詢網站創辦的人話說，搭機的旅客若是穿寬鬆的衣服，會讓人感覺放鬆，更容易幫助入睡，另一個好處是，穿得寬鬆、透氣還可降低長途飛行出現血栓的風險。

至於不要在用餐時間睡覺，沃許說，用餐時間睡覺很容易被打擾，另外有些人會在飛機起飛後入睡，但他強調要睡得好，就必須上機前吃飽，不會睡到一半產生飢餓感。