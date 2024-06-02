總統賴清德520就職後，大陸發動圍台軍演，近期又對ECFA出手，終止134項產品的關稅減讓，更點名主因就是賴持台獨立場。專精兩岸關係的權威學者趙春山表示，真正令人惶恐的，是中華民族、兩岸人民關係條例，中國人不打中國人......等賴清德在520就職典禮上沒有講的東西，且民族問題若升高到台灣內部沒有統一的作戰思想，兩岸若真開戰，恐怕會有一半的人不替賴政府打仗。

淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山近日在中天節目《cti talk網路論壇》表示，儘管賴清德520就職後，大陸武統聲音越來越大，但和平統一仍是大陸主調，在大陸決策者心中「不戰而屈人之兵」還是很重要的想法。

趙春山舉例，大陸近日取消ECFA早收清單中134項產品的關稅減讓，接下來將一步一步來，尤其在11月美國大選之前會層出不窮，大陸不需要馬上就用軍事解決台灣問題，像是ECFA和接二連三的法律戰、認知戰、經濟戰，這對大陸來說，成本都比軍事手段還要小。

趙春山直言，真正令他惶恐的是「賴清德沒有講的地方」，包括沒提到中華民族、兩岸關係條例，這會讓大陸覺得台灣是外人，雙方有文明衝突、非我族類，「未來若發生戰爭，中國人不打中國人，但最後台灣不是中國人，那就沒完沒了」。

趙春山直言，他的惶恐是因為民族問題、認同問題，已經升高到台灣內部根本沒有統一的作戰意志，包括國會這樣鬧、每件事情都被說與中共有關，內部完全沒辦法整合，這樣的情況下大陸也不需要打仗，畢竟台灣內部都亂成這樣，「若真發生戰爭會不會有一半的人不替你（指賴政府）打仗？」