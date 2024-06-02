彰化縣30多歲已婚曾姓男子，透過網路結識年僅11歲小五女童，竟接連4次與其性交，家人發現女童懷孕憤而報警，一審法官認為，曾男為逞一己私慾，對兩性關係懵懂的女童合意性交4次犯行，依妨害性自主判刑4年8月，曾男上訴二審稱，聽信女童已滿16歲說詞，才與其合意性交，合議庭不予採信，駁回上訴。

檢警調查，在工廠擔任操作員的曾姓男子，於2023年7月中旬，透過網路遊戲Weplay通訊軟體，結識年僅11歲女童，分別在同年7月22日、8月5日、12日、19日，帶女童到其彰化租屋處及彰化、台中汽車旅館性交，經家人發現女童懷孕報警，女童在同年10月4日到醫院實施人工引產。

彰化地院法官審理，曾男為30多歲成年人，知悉女童年僅11歲，涉世未深，正處於身心與人格發展之重要階段，對於男女兩性關係懵懂，竟為逞一己性慾，對女童為性交行為，犯罪動機及目的均不純良。

女童父親到庭表示，「不願與黃男和解，因我無法諒解1個30幾歲的人可以做這樣的事，請從重量刑」，法官審酌黃男前科累累，4次犯行依妨害性自主分處有期徒刑4年，合併應執行4年8月。

黃男上訴主張，與女童4次性交均為合意，且女童自始至終皆向其表示已年滿16歲，且女童外貌、談吐等看起來比較成熟、超齡，才誤信女童已滿16歲，導致女童懷孕一事深感悔悟，且對女童家長更感歉意，請求法官無罪判決。

台中高分院合議庭認為，黃男指稱不知女童未滿16歲，屬卸責之詞，不足採信，審酌黃男事後否認犯行，態度不佳，原審所定應執行有期徒刑4年8月，亦屬恰當，並無過重之情事，黃男請求再予從輕量刑，為無理由，判決駁回。

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