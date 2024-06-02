新北市國中113學年度教師聯合甄選初試今登場，今年共開缺231名，一般組中包含普通類科175名、特教身障類科22名、特教資優類科13名、專任輔導教師13名；實驗組中則含普通類科5名、特教身障類科1名；偏鄉組共普通類科2名。

教育局表示，今年國中教甄報名人數共2839人，平均錄取率約8.14％，經統計今日教甄到考率約75.1％，缺考人數為 707 人。本次國中教師甄選初試考場設於永和國中及漳和國中二校，試場計99間，其中含2間特殊試場，提供身心障礙考生特殊應考服務。

今年國中教甄首度開設藝術專長類科，視覺藝術科開設西畫專長1名及水墨專長2名；表演藝術科開設芭蕾舞蹈專長1名，共計4名專長教師，支持各校推動藝術教育，亦更符合藝術才能班級授課需求。

此外，今年持續開設本土語教甄缺額，開缺達10名，協助各校持續推動本土語教育，並透過本土語課程讓學生學習語言、更習得文化價值。今年開設的雙語缺額，計有生活科技、資訊科技、健康教育、視覺藝術、表演藝術、童軍、家政，總計7科共23名雙語專長科目缺額。新北市每年穩定開設雙語缺額，鼓勵應考人報考雙語專長科目，培養雙語教學能力，持續精進增能，打造融入生活的浸潤式雙語學習環境，提升學生英語力。

教育局提醒，今年度初試錄取名單將於6月7日下午9時前，於新北市教育人員聯合甄選報名系統網頁公告。複試報名時間為6月11日上午8時至6月12日下午6時，請初試錄取人員逕至新北市教育人員聯合甄選報名系統線上報名。

此外，新北市國中113學年度教師聯合甄選偏鄉組，將於7月8日上午8時至中午12時開放線上報名，無論成績是否錄取一般組，均可持初試成績報名參加，請應考人密切注意新北市教師聯合甄選報名系統之相關公告訊息(網址：http://career.ntpc.edu.tw)。詳細報名作業請應考人依簡章內容辦理。