烏克蘭總統澤倫斯基在接受《衛報》採訪時說，他擔心美國前總統、共和黨總統候選人川普，會同意以犧牲烏克蘭為代價結束戰爭，如此也顯示出美國的弱點。澤倫斯基質疑川普的立場，詢問他是否希望被人們記得是一個「失敗者總統」。

川普曾表示，如果他11月再次當選美國總統，他可以在24小時內結束俄烏戰爭，但沒有具體說明基輔和莫斯科達成和平協議的步驟。

英國《每日電訊報》5月初援引消息人士的話報導稱，川普已制定了和平結束烏克蘭衝突的詳細計劃，但要等到美國大選才會披露。澤倫斯基在《衛報》6月1日播出的採訪片段中，回答關於川普打算通過領土讓步結束烏克蘭衝突的問題時說，「我不明白，他真的想成為一個失敗的總統嗎？」

澤倫斯基說，「讓我們想象一下，假設川普成為總統並決定以犧牲烏克蘭為代價結束戰爭。比如，他在對話中得到俄羅斯總統普丁的確認，說是叫停戰爭，僅此而已。烏克蘭人不會同意這一點，但他可以說他不給我們任何支持，沒有武器、沒有資金，那麼，對於全世界來說，美國新總統是甚麼樣的一個人？」

澤倫斯基認為，這種做法將為進一步的攻擊開綠燈，將美國的全球影響力「降至零」，美國將不再是一個「大國」。他警告說，此舉將削弱美國的全球影響力，並讓普丁更加大膽地繼續侵略，有可能導致「真正的第三次世界大戰」。