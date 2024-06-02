職棒味全龍與莉奈享務所、莉奈文創，共同製作啦啦隊小龍女2024年度主題曲〈愛的奇蹟〉，近日由Dragon Beauties小龍女22位成員在大巨蛋首次公開發表，現場近3萬名球迷聽後歡呼聲不斷。林襄說，每次唱到副歌的「全心全意為你，全心全意相信」就有種被滿滿正能量給激勵的感覺。

隊長小映表示，〈愛的奇蹟〉是女孩透過熱情歌唱，為所有努力奮鬥的人熱情應援，在每個重要時刻一同為彼此加油打氣Never give up。沛沛說，錄這首歌的時候，一直覺得自己下一秒就會變成真珠美人魚，充滿閃亮耀眼的愛之雨。詩雅說，無論是在球場上還是生活中的各個角落，能夠陪伴每一位走過自己的重要時刻，拿下勝利。小蛙也說，不管你正在經歷什麼刻骨銘心，都讓小龍女幫忙應援打氣，也讓球隊每一天都能贏得勝利。

琪琪（左起）、小映、李多慧、霖霖、林襄，為彼此加油打氣Never give up。（莉奈文創提供）

〈愛的奇蹟〉是一首充滿熱情與力量的應援單曲，詞曲部分找來創作歌手林言奕、舒涵共同包辦，言奕更身兼製作人，由小龍女小映、口水、蘿拉、林襄、張晴、琪琪、米奇、星岑、霖霖、小蛙、沛沛、寧寧、賴可、心璇、馬妹、芮妮、Queena、璦昀、詩雅、小珍奶共同演唱，以簡潔而有力的歌詞，傳達出全心全意的支持和無限的信任，激勵大家在每個挑戰面前勇往直前。

製作人林言奕、舒涵配唱過程從早上八點到晚上十點，長達14個小時，一口氣完成20位小龍女的錄音。剛開始，女孩們很擔心自己表現不夠好，好在言奕的耐心鼓勵及引導，並親自一遍又一遍的示範唱法，給足女孩們勇氣。唱到副歌時，舒涵還搖身一變成了啦啦隊女孩，手舞足蹈的帶著女孩們把歌詞唱的更到位，「別怕生命的奇蹟，綻放著美麗，關於錄音室裡所有的故事，全在這首歌裡。」

星岑（左起）、小螞蟻、米奇、Queena，小螞蟻是〈愛的奇蹟〉MV中的唯一男主角。（莉奈文創提供）

MV拍攝當天，正好碰上炎熱高溫，小龍女們必須頂著大太陽，在導演的要求下，一遍又一遍的跳舞，除了團體演出，還得一一拍攝女孩的特寫畫面，甚至出動空拍機。隊長小映說，為了拍MV整首歌至少重複跳了20次以上，現場一喊卡大家就不停的在擦防曬。芷霖補充說，連睡覺的時候，腦海裡都會不斷浮現跳舞的動作，拍攝當天又必須趕在太陽下山前拍完，「靠著全體平時培養的好默契，我們幾乎是在沒有NG的情況下完成拍攝。」

〈愛的奇蹟〉MV裡也收錄許多小龍女們在錄音室裡錄歌時的獨家畫面，有在練舞室裡辛苦排練的過程，滿滿的歡笑與淚水，就連女孩們驚喜為彼此慶生時的點滴，也都出現在MV中。李多慧也特別獻聲為MV引言「或許被打擊，我告訴自己別放棄；要勇敢前進，做我自己」，同時透過鏡頭，擺出許多可愛逗趣的動作及招牌俏皮表情，相當討人喜愛。中職第一位應援男孩小螞蟻，也在片尾與女孩們齊聲歡呼打氣，成為整支MV中唯一的男主角。