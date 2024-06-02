嘉義縣第2屆崙禾盃民俗文化體育邀請賽，2日在溪口鄉崙尾庄陳氏宗祠廣場舉辦，選手們冒雨演出、秀功力。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣第2屆崙禾盃民俗文化體育邀請賽，2日在溪口鄉崙尾庄陳氏宗祠廣場舉辦，選手們冒雨演出、秀功力。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣第2屆崙禾盃民俗文化體育邀請賽，2日在溪口鄉崙尾庄陳氏宗祠廣場舉辦，現場教練教全場健康操。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣第2屆崙禾盃民俗文化體育邀請賽，2日在溪口鄉崙尾庄陳氏宗祠廣場舉辦。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

由嘉義縣體育會民俗體育委員會及崙禾社會企業共同主辦的嘉義縣第2屆崙禾盃民俗文化體育邀請賽，2日在溪口鄉崙尾庄陳氏宗祠廣場舉辦，雖雨勢不斷，也澆不及來自全台各地，多達225隊、270人次選手的熱情，大秀踢毽、陀螺、扯鈴、舞獅等技藝，展現扎實功力。

第2屆崙禾盃邀請賽，除原有踢毽、陀螺、扯鈴、舞獅外、今年更新增跳繩表演等項目，並首度創推出挑戰賽，讓在場民眾挑戰打陀螺、踢毽子的極限，重溫過去農村童年樂趣，此外，為讓青銀老少一起同樂，崙尾庄還成立一支「千歲團」，安排庄內長輩們表演「愛嘉義、愛自己」的活力健康操。

今嘉義縣長翁章梁、立委陳冠廷、溪口鄉長孫維聰等民代貴賓也特別到場為選手們加油打氣，翁章梁說，崙禾盃是一個展示民俗體育風采和精神的盛會，也是促進城鄉交流、地方創生的平台，縣府持續補助並大力支持本項競賽。

翁章梁說，參賽隊伍有來自全台各地對民俗體育有興趣的民眾、學校，包括遠從台北、台中、彰化而來，共225隊、270人次報名，精彩的表演與賽事為溪口鄉崙尾庄帶來熱鬧的盛況，尤其選手在雨中競技依舊有好表現，可見平時訓練多麼扎實。

主辦單位崙禾社企董事長陳梧桐說，透過舉辦民俗體育賽事傳承推廣即將消失的傳統民俗，也促進城鄉交流，期待能凝聚社區發展共識，讓更多社會大眾認識了解崙尾庄優良民俗及農特產品，並以傳統𥴊仔獅武獅文化及踢毽、陀螺、扯鈴、跳繩等民俗體育，做為社區營造的起點，讓更多人認識、支持崙禾推動的地方創生。

縣府教育處指出，現場除欣賞表演外，主辦單位更精心準備許多攤位邀請在地小農小販將深具地方特色的農作物、小吃、飲品等，藉活動跟與會選手來賓行銷推廣傳統田庄在地的熱情美味。