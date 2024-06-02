民進黨以大法官解釋文稱立院凍結監察院預算違憲，國民黨發言人楊智伃直言，請賴清德總統管好子弟兵，別拿著憲法出來自曝其短「讀書讀一半」。賴清德更不應該放任民進黨派系，分裂、拖累台灣，請民進黨先檢討監察院這八年來的無所作為，別把考試院、監察院當作政治工具、酬庸疏洪道，浪費人民納稅錢。

楊智伃表示，民進黨自家亂成一團，一邊提廢考試院，一邊又提名考試院正副院長、委員，打臉自己人。想討論廢監察院，卻又不先檢討新潮流的陳菊在監察院的毫無作為，甚至淪為政治追殺工具。

楊智伃指出，過去監院有其權責，彈劾、糾舉、糾正職責明確，然而民進黨把監院當成政治工具，不僅8年來無實質作為，在這次國會改革中，更看見監察院只變成執政黨的「發稿機」。

楊智伃批評，若民進黨真的想討論廢考監，更應該按照朱立倫主席所提，在不觸及憲法下先砍預算，不讓民進黨肥貓寄居監察院尸位素餐，才是最務實的解方。

楊智伃認為，若綠營連如此解方都不願意接受，只能證明三點，第一點，民進黨只是打假球自嗨，第二，民進黨不敢動陳菊，更不敢動考監裡面所有酬庸官員、第三，民進黨只有正國會敢玩真的，派系再次內鬥分裂。

楊智伃呼籲，賴清德總統上任13天了，到現在連自家政黨的派系、子弟兵都管不好，遑論治理國政？管好書唸一半的子弟兵、更別讓台灣因為民進黨的派系鬥爭一起沈淪四年。