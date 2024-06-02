遭兒子孫安佐嗆偷雞摸狗！ 孫鵬回應了 @ChinaTimes

資深藝人孫鵬、狄鶯的獨子孫安佐日前被爆在泰國呼麻、私闖民宅惹事，家庭關係也陷入緊張狀態，狄鶯甚至放話要和孫鵬離婚；孫安佐2日一早現身受訪，精神仍有些恍惚，他說已經和媽媽和解，但仍不滿爸爸在背後做許多偷雞摸狗的事，例如偷偷給他喝符水；孫安佐直言自己被下蠱，說那真的會讓人瘋狂「但是我沒瘋，我活著回來了」。人在台東拍攝大愛新戲《生命的麥田》的孫鵬，也透過經紀人回應了。

孫鵬表示：「不好意思家務事佔用大家時間，由於我現在正在拍攝工作中，請給我們一點時間和空間處理，之後會再跟各位說明，謝謝大家關心。」

孫安佐今天上午出面受訪。（林淑娟攝）

孫安佐日前被爆在普吉島呼麻，擅闖民宅做出裸露下體等脫序行為，愛子心切的狄鶯，認為孫安佐被前女友騙感情很心疼，身心俱疲的她日前接受《壹蘋新聞網》訪問時透露她到泰國接回兒子，老公孫鵬竟未同行，讓她獨自面對，情緒已到臨界點的她放話「等安佐病好了以後，我想離婚了」，更表示已受夠「孫家人」，砲火掃射到大姑，也就是孫鵬的姊姊。

而孫安佐一早受訪時也說到：「我爸的確是在背地裡幹了滿多我覺得滿Bullshit（狗屎）的事情，所以我真的對我爸滿無言的。」他說爸爸偷偷給他喝符水，喝起來有夠苦，「這是其中一件，其實還有很多事情我不太想講，畢竟他還是我爸。所以，爸，你就不要偷雞摸狗幹這種事情，你有種你好歹直接跟我說嘛。」

孫鵬上月30日才在台東出席最新大愛劇《生命的麥田》開鏡儀式，這兩天都在台東拍戲；劇中飾演啞巴農夫的他，生活只有工作跟兒子，他曾說最大的挑戰是在手語跟聲音表情要稍微設計「孫鵬式手語」，因為原型人物使用的是非正統手語，表演起來更有難度。不料現實中再次面臨的家庭風暴，考驗與挑戰不下於戲劇。