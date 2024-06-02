「我最想玩彈跳床」、「我最喜歡的是球池」，中彰投200名偏鄉及弱勢家庭學童今（2日）在中陽集團、國際同濟會台灣總會、台灣同濟兒童基金會協力下暢玩異想新樂園，許多學童第一次來到樂園體驗遊樂設施，忍不住驚呼連連，度過一個歡樂又充滿笑聲的周日。

國際同濟會台灣總會發起「兒童圓夢」計畫已邁入第11年，今年更結合大台中會第17屆傳書香活動及異想新樂園1日遊行程，讓參與的學童除了能感受學習的多樣與豐富性外，同時兼具知識性探索與動態性的體驗。立委何欣純、台中市社會局專門委員吳文楦也都到場共襄盛舉。

參與活動的學童在中陽建設、大買家志工的帶領下暢玩彈跳床、球池等熱門遊樂設施，異想新樂園更特別安排吉祥物跟學童互動拍照，讓小朋友們又驚又喜，活動尾聲，每個孩子都獲得1份專屬於自己的「幸福大禮包」，帶著快樂的心情回家。

「對孩子們來說，每一次的出遊都彌足珍貴」，中陽集團董事長張博鈞表示，異想新樂園是1個帶給許多大小朋友開心、充滿幸福與歡笑的地方。未來集團也會持續推動公益回饋，同時將環境保育與永續理念，融入公益實踐當中。

同濟會台中區區主席蔡圳堅說，同濟會熱心公益關懷偏鄉弱勢兒童，並在社會發揮正能量，未來也會持續推動公益活動，繼續照顧兒童、服務社區；他也期許，未來這群孩子長大後，有能力也能夠幫助更多人，回饋社會。

此外，長期捐助物資給弱勢團體的茂昌牧場，此次也捐贈2000顆雞蛋給參與活動的學童，讓他們可以吃得營養健康。