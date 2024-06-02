新北市長侯友宜去年請假113天參選總統，今年1月14日回歸市政，3日至20日將是他回歸市政後第一次接受議會總質詢，藍綠都將詢問侯友宜對國會改革法案三讀通過的看法，藍營另會關切侯「是否參選2025黨主席」及「2026新北市長候選人」等政治新聞熱門話題。

總統賴清德520上任後，侯友宜已參加過2次行政院會，新北市議會國民黨團預計將針對侯友宜提出的《財劃法》、國土計畫、能源轉型、企業困境、提振觀光、捷運路網等6大地方待決建議事項探討。

其中《財劃法》部分，新北市議會國民黨團書記長陳偉杰指出，新北面積及人口全國第一需求多元，地方建設經費不足。政府財源比例從過去中央、地方的60％、地方40％，變成現在中央75％、地方25％，將質詢侯友宜各縣市對於《財劃法》有無共識，以及中央對《財劃法》分配有無要做公平性調整，市府要如何爭取合理修法？

能源轉型部分，陳偉杰表示，行政院長卓榮泰在立院詢答表示核廢料處理代價龐大，會再質詢侯市長，市府如何回應？此外，侯市長建議恢復兩岸觀光對話與原有60個航點，定期召開觀光會報，目前受兩岸氛圍影響短期內無法落實，勢必對地方商圈與經濟造成衝擊，市府有無相關因應作為？

而針對2026市長候選人，黨團也將追問侯友宜支持由新北市副市長劉和然還是台北市副市長李四川接棒參選，與是否有意參選2025國民黨主席，以及是否支持近期的國會改革法案等熱門話題。

新北市議會民進黨團總召張維倩表示，黨團會質詢侯友宜對於國會改革法案將《藐視國會罪》納入刑法以及近期國會亂象的看法；市政議題則鎖定市府承諾卻跳票的政策以及時事題。

民眾黨新北市議員陳世軒則聚焦市政議題，包括交通、教育等議題，尤其關心雙語教育，他說，上屆會期主張「校校都要外師」，將追蹤進度，認為雙語是國家推動的政策，以培養國家走向世界，因此國民需具備基本英語能力，香港以前是亞洲金融中心，因為人民都會講英文，但現已慢慢失去競爭力，台灣應加強此部分，才能在國際上扮演關鍵角色。

新北市議會明起至20日展開為期13天的總質詢，國民黨於3日至11日質詢，民進黨質詢為12日至19日；20日為無黨團結聯盟質詢。