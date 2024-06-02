網傳2名男子前天（5月31日）傍晚倒在桃園區中正路旁，邊吸不明物、邊坐臥路旁，桃警獲悉通知2人到案，2名18歲男子供稱聚會飲酒，走出吸食電子煙時，不勝酒力才會跌倒，警方將針對違規吸食電子煙部分移請主管機關裁處。

據了解，18歲趙姓及廖姓男子，周五從基隆到桃園找朋友，下午在友人位於桃園區永安路上的店面聊天，傍晚5點2男從店面走出到人行道上，卻踉蹌站不穩，數度跌坐在地雙手扶地，另一人走出也東倒西歪倒在前者身旁，並不斷吸食不明物，2男神情迷茫、身體不斷顫抖，引起路邊民眾側目，也被拍下在網路瘋傳。

桃園警分局指出，並未接獲民眾報案，轄區埔子派出所主動訪查，查出2人分別是趙姓及廖姓男子，掌握身分立即通知於周六到所說明，2人表示當天是與朋友聚會飲酒，外出吸食電子菸時不勝酒力跌倒。後續吸食電子煙違反相關規定的部分，將移請有關單位裁處。

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