立法院財政委員會5日將排定《財政收支劃分法》修正草案聽會，主張中央應釋出15％稅收、約5000至6000億元給地方縣市。雲林縣長張麗善率先提4點訴求，包括農業特別犧牲特別補償、平均家戶可支配所得為分配逆指標、石化產業專款補償、所得稅及營業稅要提高分配比例。

張麗善指出，財劃法1999年修法迄今逾25年未修正，依現行中央統籌分配稅款分配比例，6都61.76％、16縣市24％，明顯背離中央統籌分配稅款「濟弱扶貧，調劑地方財政盈虛」的功能。

她表示，雲林縣2022年上繳中央稅收約721億元，排名全國第10名、非六都第4名，但統籌分配款回來的稅款只有十分之一，對雲林縣發展極度不公平。

立法院財委會5日將舉行財劃法修正第一次初步審查會議及公聽會，邀地方首長出席說明，雲林縣長張麗善今（2日）率先提出4點修法訴求。

張麗善說，「農業權」必須入法，國土計畫法實施後，雲林縣三分之二土地約8.7萬公頃被畫為農地，成為全國糧倉，發展特別受限，除應根據農林漁牧產值納入稅款分配指標，農業縣分特別犧牲必須有「特別補償」，包括對地補償及產銷補助。

其次，雲林縣配合國家重大經濟政策承擔石化產業汙染，應依財政收支劃分法35條之1第2項，「對於努力開闢財源具有績效者，其上級政府得酌增補助款」規定，核予合理財政專款補償，以符社會公平正義。

此外，所得稅及營業稅必須提高分配比例納入統籌分配稅款，使各縣市財源大餅「確實做大」。再者，為平衡區域發展，平均家戶可支配所得必須列為分配之逆指標。

張麗善表示，多年無法修正財劃法，不平等的分配導致「富6都」、「窮16縣市」差距加深，盼財劃法能此次成功修法，使雲林不再被邊緣化。