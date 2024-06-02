桃園市義勇消防總隊桃園中隊與僑蓮文化藝術基金會今辦理愛心送暖及消防宣導活動。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市義勇消防總隊桃園中隊與僑蓮文化藝術基金會今辦理愛心送暖及消防宣導活動。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市義勇消防總隊桃園中隊與僑蓮文化藝術基金會今辦理愛心送暖及消防宣導活動。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市義勇消防總隊桃園中隊與僑蓮文化藝術基金會今辦理愛心送暖及消防宣導活動。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市義勇消防總隊桃園中隊與僑蓮文化藝術基金會今辦理愛心送暖及消防宣導活動。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市義勇消防總隊桃園中隊與僑蓮文化藝術基金會於今日在桃園區福林里市民活動中心辦理愛心送暖及消防宣導活動，透過捐贈米食、麵條、醬油及罐頭等民生用品，讓愛心回饋社會給需要幫助的人。

活動現場除了捐贈愛心物資外，另外也設有防火、防溺及救護宣導攤位，讓民眾透過闖關互動的方式學習防火、防溺及救護等知識。

宣導項目為「妙手回春」：CPR教學及操作；「住宅用火災警報器宣導」：裝設住警器的重要性；「注意!要細嚼慢嚥」：哈姆立克法教學及操作；「超COOL消防員」：消防衣及裝備著裝體驗；「安全戲水沒煩惱」：宣導防溺觀念及應變，透過宣導攤位教學及闖關讓民眾學習消防知識。

義消桃園中隊長傅章貴表示，義消團體協勤消防救災、救護及宣導等勤務外，秉持「取之於社會、用之於社會」的精神回饋社會需要幫助的人。

傅章貴表示，這次活動也安排桃園、大林、中路及大有義消分隊展示平時訓練的成果，藉此讓民眾了解義消的協勤內容及專業，如想加入義消行列回饋社會，招募條件為年滿18歲國民或依法領有居留許可之外國人皆可加入，歡迎至就近消防單位洽詢。