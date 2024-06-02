大陸國防部長董軍2日在新加坡「香格里拉對話」稱，誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡。對此，陸委會發聲明，指中共官員針對兩岸關係之挑釁、非理性言論，深表遺憾，並表示中共再次以窮兵黷武的言論威脅台灣與周邊國家，其集權體制衝擊亞太區域和平安全的風險已經升高。

陸委會重申，中華民國是主權國家，台灣從來都不是中華人民共和國一部分，兩岸互不隸屬是客觀事實，也是台海現狀。中共屢次以並未涉及台灣地位之聯大2758號決議，錯誤連結其「一中原則」，企圖形塑「國際一中」，台灣人民與國際社會決不會接受。

陸委會另強調，中共近來屢次在國際場合公然以武力威脅我方，已嚴重違反《聯合國憲章》第2條第4款「不使用或威脅使用武力」等規定與聯合國成立的基本精神。陸委會正告中共當局，切勿一再誤判情勢，任何不尊重民意、不符合民主人權、訴諸戰爭的法律及威懾行徑，均違反國際法原則，終將適得其反，呼籲國際社會共同因應此一情勢發展。

聲明指，維護台海和平是兩岸的共同責任，賴總統就職演說已強調站穩延續「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀；以對話取代對抗、交流取代圍堵；以追求台海和平、互利互惠、共存共榮為共同目標，已釋出充分善意。呼籲中方用心體會，透過善意的堆疊形向正向循環，推動兩岸關係良性發展。