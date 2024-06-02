道奇大谷翔平(左)盜三壘時被洛磯游擊手托瓦夾殺出局。（美聯社）

Keepin' it 100.



Congratulations on 100 career stolen bases, Shohei! pic.twitter.com/uvvLtBC48a — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 2, 2024

洛杉磯道奇前役主場失守之後扳回一城，4比1戰勝洛磯，大谷翔平跑出美職生涯第100次盜壘，顯示他已從輕微的腿傷中復原。大谷很快就要超越前輩松井稼頭央的美職102次盜壘，但應該是不可能追上鈴木一朗締造的日本旅美球員紀錄（509盜），一朗在大聯盟首季就以56盜摘下美聯盜壘王。

大谷在第3局選到四壞保送，洛磯捕手迪亞茲（Elias Díaz）預備好要逮人了，只是傳得有點歪被大谷得逞。後來大谷意圖盜三壘，被投手昆崔爾（Cal Quantrill）發現，牽制夾殺出局，浪費了後面弗里曼（Freddie Freeman）的安打。大谷本季連續14次盜壘成功是生涯新紀錄，這是他今年第1次被抓到。他最高紀錄在2021年盜壘成功26次，但被抓10次亦是美聯最多。

道奇先發投手山本由伸6局失1分，順利收下第6勝，他第2局被高飛犧牲打拿走1分，洛磯該局下就因為守備失誤遭追平，道奇海沃德（Jason Heyward）二壘打送回超前分。

第9局洛磯落後3分，道奇派出傷癒回歸的守護神菲利浦斯（Evan Phillips），他上季有24次救援成功，自責分率2.05，此戰他用11球連續解決最後3位打者，本季自責分率再降至0.61。