五楊高架南向桃園段2車追撞！佔2內線車道 後方回堵5K 14:152024/06/02 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 五楊高架南向49.5K、桃園路段2日下午發生追撞事故。( 翻攝高速公路1968 ) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號五楊高架南向49.5K、桃園路段，今（2日）下午1時13分發生追撞事故，現場1輛小貨車與1部自小客追撞，事故佔用內2線，後方回堵5公里，高公局提醒用路人小心駕駛，詳細事發原因仍待警方進一步釐清。 7日內第2起！台中市百年公園驚見浮屍 身分待查 黃埔建軍、建校百年活動！凱道前「輕鋼架倒塌」釀2人傷 中捷案「糖尿病母被砍」討醫藥費！「頭貼本人」喊冤：照片被盜用 #國1 #五楊高架 #小貨車 #自小客 #追撞 【無人機來勢洶洶】 現代戰爭的革新者 也許您會感興趣 推薦閱讀 國1北上3車追撞！2貨車「翻覆橫躺」民雄-大林交流道管制封閉 11:442024/05/30 社會 彰化平交道車禍超驚險 火車通過後大車撞機車 14:152024/05/29 社會 高雄貨車小路竄出猛撞機車 後座妹噴飛連滾多圈送醫 14:172024/05/27 社會 國道北上13.3公里處！計程車追撞遊覽車 小黃運匠不適送醫 22:032024/05/26 社會 台61彰化伸港段聯結車翻覆 大型鋼樑砸落！2小車追撞釀2傷 09:342024/05/26 社會 台南師生搭遊覽車北上參賽 驚魂！行經國3龍井段突火燒車 13:352024/05/25 社會 國道5號2車追撞四輪朝天 肇事駕駛受傷幸無大礙 19:292024/05/27 社會 疑未保持行車距離 小貨車擦撞後側翻 15:042024/05/28 社會 北市內湖2貨車對撞！ 1車翻覆1車「燒剩骨架」 駕駛驚慌逃生 08:222024/05/29 社會 奧迪TT禮讓行人挨撞 霸氣女駕駛一下車！網嘆：後車完全輸光 19:042024/06/01 社會 國1連環撞！小貨車翻覆 誤傳車上有晶圓片引「警」張 12:592024/05/30 社會 機車遭追撞當場起火波及法鬥 屏警追查肇事逃逸小客車 18:562024/05/30 社會 整座被拔起！貨車撞倒永和環快限高門架 嚴重回堵3公里 20:192024/06/01 社會 聯結車過快重心偏移翻覆 鐵條散落駕駛一度受困 18:232024/05/27 社會 影》機車遭追撞滑行「燒成火團」 法鬥犬遭火紋身全身傷 18:192024/05/30 社會 國1南下岡山段「4車連環撞」！車流回堵3公里 11:352024/05/25 社會 潮境公園山壁崩塌貨車遭吞噬 司機受傷驚恐：來不及閃 20:442024/06/03 社會 國1北向瑞隆段4車連環撞 2人受困救出釀1死1命危 11:542024/05/27 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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