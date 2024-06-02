國道一號五楊高架南向49.5K、桃園路段，今（2日）下午1時13分發生追撞事故，現場1輛小貨車與1部自小客追撞，事故佔用內2線，後方回堵5公里，高公局提醒用路人小心駕駛，詳細事發原因仍待警方進一步釐清。

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