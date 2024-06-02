相較往年都在佳里服務處旁的馬路搭棚進行，今年市議員陳昆和提供服務處外圍場地，讓志工與家庭能在安全、舒適的環境中綁粽。（北台南家扶中心提供／張毓翎台南傳真）

端午節將至，北台南家扶中心佳里服務處2日集結志工齊聚綁粽，從清晨就開始忙碌，綁出2200顆愛心粽，受扶助家庭中午拿到熱呼呼、新鮮現做的粽子好開心。

佳里家扶今天邀集30多位志工綁粽，27位長期接受扶助的家庭也加入幫忙，有人洗粽葉、洗米，有人負責炒料、包粽，相較往年都在佳里服務處旁的馬路搭棚進行，今年市議員陳昆和提供服務處外圍場地，讓志工與家庭能在安全、舒適的環境中完成綁粽工作。

家扶資深志工鄭秀珍分享，佳里家扶的綁粽活動至今已30年，從綁幾百顆到幾千顆的粽子，截至目前已送出10萬5000多顆粽子給扶助家庭，雖然直接買粽子發送較為省事，但志工們仍堅持親手炒料、綁粽有其原因，除了善用民眾捐入的各種食材，也讓想回饋的民眾或扶助家庭來參與。

即將升上大三的陳同學，特地從虎尾科大騎機車趕回來參加家扶綁粽活動，他說，4年多念高職時，因家境拮据，曾猶豫是否要升學，幸有認養人的穩定幫忙，加上家扶中心獎學金的支持，後來繼續升學，雖然目前還沒經濟能力，但想效法認養叔叔阿姨的助人精神，盡上一己之力。