北市知名高中被爆出「校園版N號房事件」，體育班籃球隊男同學長期偷拍女生上廁所長達3年，受害者不計其數，男同學甚至把影片上傳，造成女同學身心靈受創，至今仍須看身心科，事件直至去年才被揭露，家長不滿校方態度消極，僅記加害者2小過，學校表示，當時記小過是受校規限制，目前已重新修訂，加害人也已不在學校。

據了解，一名高中男同學自高一開始，持續偷拍女學生上廁所長達3年，近日相關影片在Line群組流傳，受害者發現自己如廁畫面在網路流傳崩潰，事情才被爆出。該名家長控訴，兇手犯案長達3年，期間都沒人發現，質疑校方、同儕有包庇行為，女兒身心受創，至今還要看身心科，甚至班導勸女兒說「就當噩夢一場」。

校方表示，第一時間已介入處理並啟動性平調查，並沒有要偏袒任何一方，雖然性平會給予建議是大過的處分，但案子送往獎懲會發現，當時校規只有「性侵」才能記大過，當時依法無據，最後只能記2小過，校規今年初也重新修訂，只要發生情節嚴重性平事件，就可以記大過。

教育局表示，學校自2023年11月11日知悉後，當日立即主動通報教育局列管，並由學校人員擔任檢舉人，並召開會議決議受理、進行調查。該校依教育部訂定性別平等教育法等相關規定展開調查，調查確認性騷擾事件成立，案經學校學生獎懲委員會討論，依校規應為記過1次，獎懲會依情節決議加重處分為記過2次。

教育局說明，行為人受司法判決處以保護管束處分在案，已不在學校，目前尚有民事訴訟事宜進行中。依學校回報情形，被行為人目前學習情形正常，將持續提供相關輔導關懷及協助。要求學校持續落實反偵孔檢測，提供學生養成正確性別意識觀念、知悉不當行為恐有法律責任，以避免類似事件發生。

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