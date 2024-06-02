大湳消防分隊與八德國民運動中心合作舉辦系列水域自救安全講座及體驗活動。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

大湳消防分隊與八德國民運動中心合作舉辦系列水域自救安全講座及體驗活動。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

大湳消防分隊與八德國民運動中心合作舉辦系列水域自救安全講座及體驗活動。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

大湳消防分隊與八德國民運動中心合作舉辦系列水域自救安全講座及體驗活動。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

大湳消防分隊與八德國民運動中心合作舉辦系列水域自救安全講座及體驗活動。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

炎炎夏日將至，大湳消防分隊與八德國民運動中心合作舉辦系列水域自救安全講座及體驗活動，針對國小學童教導CPR、溺水的緊急處置和危險水域的辨別等，並實際下水體驗，且還請來專業教練教導玩正夯的SUP（立槳衝浪），讓學員在享受水上樂趣同時，認識水域安全。

活動主要針對國小學童及家長，透過一系列的教學和體驗，提高大家對水域安全的認識。上午的活動內容包括CPR急救技能的教學、溺水的緊急處置和危險水域的辨別等課程，讓參與者了解如何避開危險，並在遇到緊急情況下，知道如何保護自己和他人。

下午則安排實際下水的水域自救教學，參與者將有機會親身體驗在水中自救的技巧，這不僅是一項重要的生存技能，也是一個挑戰自我、增強自信的好機會。希望讓大小朋友們在享受水的樂趣的同時，也能深刻理解到水的潛在危險，課程內容不再死板板的教學，而是實際下水操作，用身體去體驗，讓每位學員印象深刻。

八德國民運動中心也特別邀請東澳學薩普SUP俱樂部的專業教練來教授SUP（立槳衝浪），這是一項越來越受歡迎的水上運動，不僅能鍛煉身體，增強平衡能力，也能讓人在水上享受自由自在的樂趣，讓參與者在享受水上樂趣的同時，增進對水域安全的認識，及地球環境的保護。

大湳消防分隊長魏柏煜表示，這次的活動不僅內容豐富，而且寓教於樂，既能讓孩子們學到寶貴的知識，又能讓家長們放心地看到他們在安全的環境下玩耍。水很有趣，但是水能載舟亦能覆舟，希望孩子們在暑假期間學習新技能，體驗水的樂趣之餘，也能了解水的可怕，辨別及避開危險，平安快樂長大。