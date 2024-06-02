針對多名監察委員以擔心山腳斷層為由，對新北市塭仔圳、洲子洋2重劃區發動調查，民眾黨新北市議員陳世軒批評「後知後覺」，認為斷層問題並非今天才出現，塭仔圳過去在內政部來回審查超過10年，洲子洋也早已重劃完成超過15年，如今才以此為由發動調查，等於過去10多年無作為，認為民眾黨當初主張廢除監察院，是「剛好而已」。

陳世軒指出，塭仔圳重劃區的都市計畫審查，從「主要計畫」、「細部計畫」到最終的「市地重劃」，來回超過25年，其中的市地重劃更經過內政部都委會預審、多次正式審查，最後才核備通過，期間長達10多年，但監委們直到今天才有如大夢初醒喊查，而當中規畫大量社福用地，中央也占有一定比例，如今監委認為緊鄰山腳斷層有安全疑慮，試問社宅蓋或不蓋？

而五股洲子洋重劃區早在2009年就已經重劃完成，細部計畫更早在民2005年完成，距今超過15年，監委如今才申請自動調查，是否為時已晚？陳世軒說，果擔心「山腳斷層」對周邊重劃區造成傷害，那行政院新莊聯合辦公大樓所在「副都心重劃區」、「頭前重劃區」應該也有安全疑慮，為何監委不一同調查？

陳世軒強調，監察委員本該善盡職權，但在此案中，不知凸顯的是監察院的後知後覺，還是怠忽職守。民眾黨向來主張「廢監院」的理由，此案就是最好的例子，不證自明。