孫安佐爆出在泰國呼麻闖民宅，脫序行為登上泰國媒體，不過已經不是他第一次惹事。2018年孫安佐在美國讀高中時，網購槍枝零件組裝還脫口威脅要掃射學校，在當地被關押200多天，是孫鵬、狄鶯赴美花了上千萬才將他帶回台灣。而2019年他捲入三角戀，被網紅米砂（Misa）指控曾為他墮胎，痛批孫安佐是渣男。

如今孫安佐又鬧出醜聞，還對父母嗆聲，出面受訪時自曝有「雙重人格」，說自己是個有PTSD(創傷後壓力症候群)的患者。對此，網友指出同是「星二代」的余祥銓，認為相較下可以說是完勝，接著列出3點，大讚根本是「星二代楷模」。

余祥銓近年形象好轉。（圖／中時資料照）

網友在PTT以「余祥銓是富二代的楷模嗎」為題發文，點名同樣家境優渥、擁有一對明星父母的余祥銓，說他17歲時雖也曾吸食大麻遭逮，不過已經完全戒掉。接著指出過往跟人起衝突時，體諒對方年事已高，出拳點到為止。另外上節目唱歌遭毒舌批評，雖然情緒崩潰罹患憂鬱症，還被貼上「靠爸」標籤，不過他事後則是檢討自己，從來不怪罪別人。接著強調光憑父親余天背景，想要搞事絕對不難，不過余祥銓僅止於「小打小鬧」的程度，非常令人佩服。

孫安佐當眾開嗆父親孫鵬。（圖／林淑娟攝）

對此，網友紛紛留言，還有人說余祥銓是浪子回頭、開低走高，尤其如今娶妻生子，生活過得美滿穩定，「看下來，祥銓根本乖寶寶」、「雖然有被寵，但後來變努力了」、「祥銓可是從觀眾跟鄉民的酸水中活過來的欸」、「私下遇過余祥銓，本人真的是有禮貌的」、「余祥銓上節目懂自嘲，不亂開地圖砲，認份當通告藝人，算是找到生存定位了」、「很努力的接梗，當通告藝人，算是很努力了」。

但更有不少網友誇獎包括趙又廷、謝金燕、吳姍儒、陶喆等星二代，認為他們沒靠父母，自己也相當努力。而邰智源的學霸兒子邰靖，更是被網友盛讚為第一楷模。

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