高雄一名16歲帥氣少年，發現陰莖疼痛並有10幾處潰瘍傷口，父親帶他去泌尿科就醫，醫師一眼診斷是皰疹，說多是性生活傳染，少年才承認已嚐禁果，醫師安排檢查並開藥，不料下周回診，證實還染梅毒，父子倆當場傻眼。不過，醫師指，梅毒主要經性行為傳染，不難治癒，全家衣服還是可一起洗。

收治病例的泌尿專科醫師蘇信豪表示，這名少年在陰莖出現潰瘍後，詢問爸爸，爸爸也不懂，帶來就醫，少年在診間主訴陰莖疼痛，他為少年內診發現，少年的生殖器有著10多處表淺潰瘍，每顆處大概0.2公分寬，且會疼痛，診斷為單純皰疹。

蘇信豪指，生殖器的單純皰疹，可分為經由口交傳染的第一型皰疹，與經由性行為所造成第二型皰疹，他問少年有「有性行為吼？」雖然老爸在旁，少年還是承認了，說對方是網友；由於這是危險性行為，蘇信豪除開立治療皰疹的抗病毒藥物外，並為少年抽血加驗其他性病檢驗，叮嚀他下周回診。

蘇信豪指，少年回診時，還是由爸爸陪同，而他生殖器上的潰瘍，在用藥後恢復良好，不過，此時，其他性病檢驗也出爐，愛滋是陰性，但梅毒是陽性，這個結果，讓少年與爸爸都當場傻眼。

蘇信豪指，梅毒是第三類法定傳染病，主要是經由性行為傳染，潛伏期為10天至3個月，少年可能還在潛伏期，因此還未出現症狀，梅毒症狀依其病程有所不同，剛開始可能下體有無痛性潰瘍，接著可能有手腳起紅疹、淋巴腫等表現。

只是帶兒子來看醫生，先是得知兒子被破處了，接著又知兒子還得了皰疹，甚至是得了梅毒，這名爸爸雖震驚，但還是得接受事實，蘇信豪則安慰，不論是皰疹或梅毒，都可用藥治癒，全家依舊照過日子，衣物也能一起洗，這兩種性病並不會藉由共洗衣物而傳染。