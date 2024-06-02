國會改革法案三讀通過後，藍白立委下階段將針對財政收支劃分法發動攻勢，將提案修法，民眾黨主席柯文哲今日表示，財政收支劃分法已超過20年未修，民眾黨支持推動修法，民進黨在野時也主張要修，執政後若未修就是雙標，相信三黨各有版本，要磨合、討論。

民眾黨主席柯文哲今日上午走訪民眾黨高雄市黨部榮譽主委曾尹儷在美濃區成立的真引力咖啡廳，接受媒體聯訪被問及針對財政收支劃分法修法的看法？柯文哲表示，關於財政收支劃分法，民眾黨在總統大選時候就提出，這是黨的基本政見，但細節怎麼做可以討論。

柯文哲說，民進黨在野的時候，大聲疾呼說要修改財劃法，事實上這個法律已經超過20年沒有修，民眾黨認為應該要修，民進黨不可以在野的時候主張要修，有一天執政又說不要修，這太奇怪了，這是雙標。

至於怎麼做，柯文哲表示，民眾黨會有民眾黨的版本，國民黨有國民黨版本，民進黨說不定也有自己版本，到時候也是一樣要磨合，看誰跟誰的主張比較接近，可以討論。