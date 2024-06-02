一項新的血液檢測可以在乳癌復發的腫瘤在掃描中出現之前三年預測其風險，這是一個令人難以置信的激動人心的突破，可以幫助更多女性徹底戰勝這種疾病。

《衛報》報導，每年有超過200萬名女性被診斷患有乳癌，這是最普遍的癌症類型。儘管近幾十年來治療方法有所改善，但癌症經常復發，而且一旦復發，通常處於更晚期的階段。

但現在世界最大的癌症會議上發表的研究表明，個人化的血液檢驗可以提供癌症復發的非常早期的警告信號。在芝加哥舉行的美國臨床腫瘤學會年會上公佈的試驗結果表明，這些檢測可能有助於揭示哪些女性需要預防性治療，而哪些患者可以免受其害。

該檢測可以檢測到血液中微量的癌症DNA。試驗結果表明，它非常敏感，可以在通常的體徵或症狀開始出現前數月甚至數年，確預測癌症復發的風險。

倫敦Breast Cancer Now Toby Robins研究中心的研究人員能夠識別試驗中隨後所有復發的患者。平均復發時間為15個月，最長為41個月。

Breast Cancer Now的研究主管文森（Simon Vincent）表示：「早期發現是我們對抗乳癌的最大武器之一，這些初步發現表明，檢測可以在症狀出現一年多之前檢測到乳癌復發的跡象，這令人難以置信地令人興奮。」該組織為這項試驗提供了部分資金。

「儘管這項研究仍處於早期階段，但更早發現乳癌復發意味著治療更有可能消滅癌症並阻止其擴散到身體其他部位，一旦擴散，乳癌就無法治癒。」

專家希望這一發現將導致一種策略，即可以更早開始治療。這種超敏感的液態活檢通過尋找由癌細胞釋放到血液中的循環腫瘤DNA（ctDNA）來發揮作用。

倫敦癌症研究所（Institute of Cancer Research，ICR）的研究主要作者莫利拉斯（Isaac Garcia-Murillas）說：「乳癌細胞可以在手術和其他治療後仍然存在於體內，但這些細胞的數量可能很少，以至於在後續的掃描中無法檢測到。」「這些細胞可能導致乳癌患者在最初治療後多年復發。」

先前的研究表明，ctDNA血液檢測可以在掃描發現復發之前識別復發。然而，這些檢測通常使用一種稱為全外顯子定序（whole exome sequencing）的技術，通常尋找16至50個突變。新檢測使用全基因組測序（whole genome sequencing），並搜索1,800個突變，使其更加敏感。

研究人員分析了78名患有不同類型乳癌患者的血液樣本。在為期五年的試驗中，新檢測正確標記了所有11名復發患者的高復發風險。在60名檢測未發現ctDNA的女性中，沒有一例復發，這意味著也沒有假陰性。

另外三名患者曾檢測出一次ctDNA，但進一步的檢測表明它已經消失。ICR沒有提供其餘四名患者的完整數據。

ICR的首席執行官海林（Kristian Helin）教授說：「在乳癌擴散到身體其他部位之前，治療會容易得多，因此至關重要的是能夠盡早發現復發的跡象，以給人們最大的生存機會。」

「看到技術的進步可以更敏感地檢測癌細胞和DNA，以檢測殘留疾病或檢測乳癌復發的早期跡象，而此時治癒仍然是可能的，這非常令人興奮。這些方法正在對癌症診斷產生變革性影響。」