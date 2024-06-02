世界羽聯BWF世界巡迴賽超級750系列新加坡羽球公開賽，2日決賽日送上的第1個項目決賽是混雙，台灣組合楊博軒／胡綾芳與中國大陸鄭思維／黃雅瓊對決，世界排名第28的楊胡搭擋很可惜還是難突破當今混雙世界第1「雅思配」，11比21、19比21屈居亞軍，但仍創楊胡組合在750系列最佳成績。

這是雙方生涯第6度在BWF賽事交手，首局一開始鄭思維／黃雅瓊就以5比0站上領先，楊博軒／胡綾芳在後頭努力追趕，但還是被「雅思」組合早早拉出雙位數分差，並取得14個局點，寶島組合雖化解5個局點，不過「雅思配」還是順利先收下一局。

第2局仍是鄭思維／黃雅瓊先攻佔領先位置，不過楊博軒／胡綾芳努力縮小6分落後差距，中段一次胡綾芳更是連續強力攻擊得分，寶島組合9比9追平分數，隨後雅思再得分、黃雅瓊壓力下發球失誤又讓比數再次平手，不過雅思組合還是先拿到第11分進入技術暫停，雙方拉鋸幾分後，「雅思」靠著連得5分攻勢要回領先優勢，寶島組合在該局尾聲化解「雅思」4個賽末點、追到19比20，不過最後「雅思」把一次進攻機會一次扣殺得分，「雅思」收下冠軍及雙方交手6連勝。

儘管無緣冠軍，楊博軒、胡綾芳打進超級750系列賽事決賽，仍是兩人搭配以來在750系列最佳成績。