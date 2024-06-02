大陸經典宮鬥劇《後宮甄嬛傳》自2011年播出至今，熱度不減。劇中人物通過演員精采的詮釋，讓觀眾留下深刻印象，但裡頭有一角色從頭到尾沒現身，卻是貫穿整部劇的重要人物，那就是「純元皇后」。如今有網友翻出男星陳建斌的太太蔣勤勤過去受訪的片段，透露她曾想過客串「純元皇后」一角。

蔣勤勤在節目被問及《甄嬛傳》中最喜歡哪個角色時，豪不猶豫選了「純元皇后」，因為劇中所有角色、故事都離不開這個人物，包括女主角甄嬛都是純元的一個影子，「所以最厲害的人是她」。接著，在劇中飾演「崔槿汐」的孫茜透露，當時製片人曾提到想與陳建斌談看看，能否讓蔣勤勤來客串純元皇后，即使只有一個鏡頭，甚至是一個側影都好。

《甄嬛傳》製片人曾讓蔣勤勤來客串純元皇后。（圖／擷取自蔣勤勤微博）

對此，蔣勤勤無奈回：「陳老師（陳建斌）沒同意！」但她解釋，若真的演了這個角色，觀眾就沒有想像的空間了。此外，她也提到，若《甄嬛傳》要拍攝前傳，且皇帝的角色同樣是陳建斌的話，她會願意出演。

陳建斌不同意太太蔣勤勤出演《甄嬛傳》。（圖／擷取自微博）

影片曝光後，隨即在微博上掀起討論，多數網友認同蔣勤勤的說法，「純元這個女神角色還是活在想像裡更好些」、「純元沒出現大家才更有想像力」。不過也有人表示，若蔣勤勤出演也不錯，甚至直言「我心中的純元一直是蔣勤勤，因為孫儷跟她真的挺像的」、「蔣勤勤顏值那可絕對是純元！無人能超越的白色月光」。