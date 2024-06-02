UNDER ARMOUR迎夏新推涼感系列裝備UA LAUNCH ELITE涼感系列服飾、UA INFINITE PRO BREEZE透氣跑鞋。（UNDER ARMOUR提供／朱世凱台北傳真）

悶熱氣候大幅降低跑者的體力與效率，運動品牌為了幫助跑者在夏日維持良好身體機能、給予舒適涼爽跑步體驗，推出多款涼感系列裝備，衣著、鞋履均加強透氣，減輕濕黏負擔。

UNDER ARMOUR新推出商品包含運用「TiO2二氧化鈦」散熱科技、觸感冰涼且能長效維持的「UA LAUNCH ELITE」涼感系列服飾，號稱其涼感科技織物與特殊纖維織法，能使皮膚均勻散發熱能，並迅速降低體感溫度，讓跑者可感受冰涼舒適，並針對側面、背部兩處較需要加強散熱的關鍵區域，以雷射網眼強化透氣性，使吸濕排汗效果更加顯著；另主打透氣且輕量的「UA INFINITE PRO BREEZE」透氣沁涼跑鞋，採用更透氣、更輕薄的科技鞋面，並對長時間跑步會產生雙腳發燙的情況能有明顯改善，號稱讓跑者感受360度透氣乾爽，並搭配輕量化鞋舌設計，能有效替腳背處排解悶熱不適。

PUMA也為街頭穿搭做足準備，特別以Urban COOL城市涼感型格為主題，使用抗UV防曬透氣機能面料打造都會UV系列服飾，提供紫外線防護指數 (UPF) 50＋ 的防護，紫外線穿透率小於等於2.5％，在戶外活動更能隨心所欲，同步推出男女尺段設計感十足的大都會UV系列服飾。