研發AI試管技術催生全球3.5萬名寶寶的茂盛板橋生殖診所今天開幕。（鄭郁蓁攝）

少子化是嚴重國安問題，新生兒數持續創新低，去年跌破14萬人。台大婦產科名醫指出，台灣執行不孕症試管嬰兒治療女性，平均年齡越來越大，從十年前38歲，不斷「老化」上升到40歲，甚至「還在惡化」，但試管寶寶成功率會隨著年齡增長而下降，40歲後僅剩三成，醫師均呼籲國健署擴大補助對象，放寬至47歲。

國人晚婚晚生的趨勢日益嚴重，對人工生殖的需求也大幅增加，茂盛板橋生值診所今天開幕，為全台第101家。衛福部部長邱泰源出席致詞表示，現在已經著手修訂人工生殖法，未來政策希望讓想生的人都能生。

根據國健署統計，女性生育第1胎平均年齡為31.43歲，較10年前延後1.32歲，生育年齡35歲以上女性則超過3成；至於，試管受術婦女平均年紀也高達38歲，30年來提高了6歲。由此可見，國人晚婚晚生的趨勢日益嚴重，對人工生殖的需求也大幅增加，全國各地的生殖中心應運而生，目前共計100家特約人工生殖機構。

第1對試管家庭的巫小姐結婚16年，在台北2家大醫院做試管，3次植入都失敗，一度讓她放棄求子。後因婆婆身體欠安，她跟獨子的先生才下決心到台中茂盛醫院求助。在院長李茂盛的醫治下，先切除子宮頸長瘜肉，並採行「第4代AI人工智慧試管嬰兒技術」後在去年順利產下龍鳳胎。

衛福部從110年7月開始施行試管嬰兒補助案，統計至今年2024年1月底為止，共有1萬4530對夫妻順利申請到補助金額，並且順利產下1萬6296名嬰兒。

李茂盛表示，期盼修改人工生殖法，讓同婚家庭、單身族、代孕需求者皆納入適用對象近期，衛福部擬訂人工生殖法草案，將大幅放寬適用對象，包含：同婚家庭、單身者，連爭議最高的代理孕母也規定得以非商業的方式進行。

李茂盛表示，希望今年能完成修法他說，在歐洲同性婚姻、單身、代理孕母生育的新生兒佔比高達3成，這對改善少子化有幫助；加上，5年前台灣通過同性婚姻法，既然同志都可合法結婚，理當適用人工生殖法，不該讓他們為了求子冒著高風險、花大錢，遠赴異鄉。