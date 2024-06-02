外來種埃及聖䴉因適應力強且天敵鮮少，嚴重威脅本地鳥類及其他物種生存，農業部2020年啟動移除工作，至今已移除1萬8000餘隻，目前野外剩不到100隻埃及聖䴉，近期出現在北部淡水河沿線，提醒民眾積極通報，屆時將人專人前往移除。

農業部林業及自然保育署介紹，埃及聖䴉屬於大型鳥類，身長65至89分間、展翅可達112至124公分，其全身白色，具粗黑下彎的黑色嘴喙、腳黑、腰及翼邊飾羽色黑是重要特徵。

新竹某樂園40多年前引進埃及聖䴉來台，原本只有幾隻脫逃，卻在國內大量繁殖，威脅當地鳥類生存環境，林務局（林業及自然保育署改制前身）2020年起啟動獵槍移除計畫，力求「清零」埃及聖䴉。

據林業及自然保育署統計，目前累計移除1萬8000餘隻埃及聖䴉，野外存餘個體剩不到100隻。

林業及自然保育署表示，埃及聖䴉早上會出現在河邊、濕地或魚塭覓食，若有築巢，則會在樹上，晚間通常到樹林棲息，因現在夏季會往北遷移，近期主要出現在北部淡水河沿線，例如蘆洲、社子島、關渡、八里淡水河畔等處，嘉義、高雄等南部地區則是少量出現。

林業及自然保育署指出，因已移除近2萬隻，剩餘的埃及聖䴉對人警覺性變高，只要一靠近，便馬上飛離，移除不易，未來會視情況調派更多獵人到北部，或者利用乘船隻靠近等方法加強移除。

林業及自然保育署提醒，民眾若發現埃及聖䴉，請立即上臉書粉專「外來鳥種埃及聖䴉防治宣導」，留言發現日期、時間、地點和數量等資訊，將有專人協助回覆與追蹤處理。