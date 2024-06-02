國會改革風波引發朝野立委對立，藍綠支持者也各自以2024立委選舉的得票率、與第二名差距等數據，列出「最可能罷免名單」，引發討論。媒體人黃揚明分析，以得票率為標準並不夠精確，要罷免成功必須要當選時得票率低於4成，且個人仇恨值和選民特質也是變數；綜合來看，黃點名，國民黨最可能被罷免成功的立委是新竹市的鄭正鈐、民進黨則是台北市中正萬華選區的吳沛憶，以及北投士林的吳思瑤。

網路上日前流傳「藍白亂政區域立委最可能被罷免名單」，以得票數和第二名差距排名選出24位藍委，前十名為涂權吉、葉元之、丁學中、游顥、邱若華、廖偉翔、魯明哲、黃建賓、鄭正鈐、牛煦庭。

而臉書粉專「政客爽」也以當選立委與第二名選票差距排序，列出「民進黨最可能被罷免的名單」，依序為張宏陸、李柏毅、吳琪銘、蔡其昌、黃秀芳、吳沛憶、陳冠廷、王美惠、陳素月、陳俊宇。此外，排名第18的吳思瑤因為2024選舉是因泛藍營分裂才連任，也被列為藍營整合後最有可能被罷免的綠委。

立委鄭正鈐，生長在新竹，對在地的發展相當關心，這屆立委任期轉戰經濟委員會，鎖定台灣經濟發展前景為質詢的核心內容。 （鄭正鈐提供）

吳沛憶砲轟鐘小平擔任市議員打混摸魚、開會不出席，痛批其是薪水小偷，今天政見發表也不見人影，還操作棄保，呼籲大家「棄鐘保吳」。(黃敬文攝)

媒體人黃揚明日前在廣播節目《嗆新聞》表示，以得票率為標準其實並不精準，若罷免要成功，該名立委當選的得票率要低於4成，涂權吉、葉元之、張宏陸的得票率都將近5成；個人仇恨值、當地選民特質也都是變數，像是農業及鄉村地區的選民，對於選民服務要求較高，這對現任立委會比較有利。

綜合來看，黃揚明指出，藍營最可能被罷免成功的立委是新竹市的鄭正鈐，雖當選票數比罷免門檻高，但得票率僅35.22％，領先對手幅度不多，新竹市的非藍選票最大化約有16萬多票，可達6成以上；此外，新竹市長高虹安也會是罷免的變數，若高也同時被連署罷免，鄭被罷免的機率也會增加。

至於綠營，黃揚明則點名，最可能被罷免的是台北市中正萬華的吳沛憶，吳的得票率為39.81%，且罷免門檻是5.8萬票，但該選區的非綠陣營選票有9.6萬票，只要約6成非綠選民投罷免，吳被罷免的機率非常高，且中正萬華有提罷免案的前例。

另外，黃揚明也特別點出，吳思瑤的選區在2024選舉是三腳督戰局，她的對手以無黨籍身分參選的新黨市議員侯漢廷，和代表國民黨參選的市議員張斯綱，這兩人的得票數相加後超過10萬票，且得票率超過5成，所以吳思瑤被罷免成功的機率比較高。