台南市某實驗中學體育組長以球員交女朋友違反「內規」為由，要球員選擇剃光頭或被同學畫生殖器，這樣的處罰至少3年，受害者眾多；不僅被畫的男生身心受創，被迫畫圖的學生也說：「很無奈、不堪，但受懼威權，不得不隱忍照辦，因為組長掌握我們升大學的推甄分數與評價。」

人本教育基金會今天舉辦「終結體育暴力座談會」，執行長馮喬蘭表示，根據調查，5成學生表示在體育課曾被體罰，尤其在學校球隊或運動社團中，教練體罰選手，常被合理化為這是訓練的一部分，造成孩子的身心不斷受到傷害。她認為，政府應該嚴格禁止教練體罰選手。

政大法學院副教授林佳和說，台灣的運動競技進入國中階段，就是屬於菁英小眾在參與，在歐洲的學校沒有體育班這種東西。在台灣，教練好不好，是看他們帶領選手在競賽中排前幾名，這種結構下，就產生「訓練不是體罰」的說法，這是不對的。

台灣運動產業發展協會理事長徐正賢說，台灣學校體育班從小五到高三都有，根據體育署的定義，體育班是要培養亞奧運人才。他實在很難理解，一個國小學生讀體育班，就可以看得出他們是未來亞奧運人才嗎？

徐正賢表示，在台灣，許多教練認為體育班的資源是他們爭取來的，所以學生是他們的資產，而打罵是最簡單的訓練方式，造成教練體罰學生的狀況常發生。而如果教練的任務是推廣運動，不讓選手離開，他認為有7、8成的教練會不合格。

台灣足球發展協會理事長石明謹說，他前陣子遇到一個足球國手，因為腳的十字韌帶斷裂，沒辦法再踢球，但這國手卻相當高興說「從小到大除了踢球什麼都不會，其實最討厭踢球了。」

石明謹表示，現在一些體育班的孩子成績很差，有時是是教練故意所為，如果學生功課好、運動也好，就會有多選擇，唯有讓他們除了會運動其他都不會，這樣才可以控制學生，讓他們專心在運動領域。

人本教育基金會表示，我國對於體育、兒童參與運動的保護和處理，仍然有許多漏洞和不足，並且縱使多年來這麼多嚴重的案例曝光，仍未能形成充分的處理機制和教育系統，反而是暴力儼然已經深植體制，成為某種文化。他們要求，現行《國民體育法》應明文規定禁止身心暴力，才能對體育教練中的暴力劃下明確的界線。

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