跟朋友出國會獨自去機場貴賓室嗎？一名網友5月初和4名朋友一起出國玩，但在機場等登機的時間，他有信用卡可以免費進貴賓室，攜伴必須額外付費，就沒有帶另一名朋友去貴賓室，結果事後得知，那位朋友竟罵他自私，賺這麼多錢卻不帶大家進貴賓室，讓他思考是不是交友不慎。

原PO日前在Dcard發文，5月初與4名朋友一起去日本玩，因為他的信用卡是世界卡，一年卡費要8000元可以免費進機場貴賓室，於是等待登機時和朋友分開，自己去貴賓室，其中一名好友A想跟，不過他告訴友人，攜伴要用優惠價加購，若想去就得付錢。

原PO表示，去回程時都獨自去貴賓室享受，沒想到事後與當時也一起出國的好友B見面吃飯時，對方透露，那時原PO獨自去貴賓室後，好友A馬上抱怨，原PO只顧自己快樂，沒帶大家進貴賓室，在科技業賺這麼多錢，卻不肯為大家付加購費，小氣、自私又不合群，否則就應該跟他們一起在候機室等，讓他感嘆「是我交友不慎嗎？還是應該要繼續獨旅了」。

貼文PO出後，吸引許多網友留言，「想要跟人家去貴賓室還要叫你幫忙出錢，什麼鬼」、「這朋友心眼也太小」、「用貴賓室看破一個朋友也是不錯啦，至少知道以後不要跟他有交集了」；但也有人能理解那朋友的感受「說實在，跟朋友一起出國玩，要單獨去其他地方確實會讓人感受很差」、「朋友的視角應該是覺得團體旅行就是團進團出，覺得大家都在等飛機，結果你拋下他們自己去貴賓室爽」。