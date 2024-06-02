當年紅極一時的「F.I.R.」飛兒樂團，原始三名成員再決裂。原本是詹雯婷（Faye）控告昔日恩師陳建寧偽造文書不起訴，反被對方提出涉嫌誣告；而現在，就連阿沁也加入戰局。阿沁在社群上不滿被詹雯婷偷錄聊天內容，更指控她非法剽竊音樂創作，說抱歉無法再忍，揚言「賠上我的一切，都要把妳告到底！」對此，詹雯婷所屬亞神音樂回應了。

亞神音樂在2日下午透過律師表示，「有關《蒼穹》創作爭議的民事訴訟案件，經智慧財產及商業法院判決，駁回陳建寧和黃漢青的訴訟。陳建寧等人已提起上訴，將於今年6月中宣判。本於尊重司法，不於二審判決前發表意見評述陳建寧和黃漢青的主張及行為。兩人既然已提起上訴，也請尊重司法，不要另外訴諸媒體形成全民公審之輿論壓力。」

阿沁與詹雯婷曾交往過，甚至一度論及婚嫁。（圖／中時資料照）

當年由團長陳建寧、主唱Faye（詹雯婷）以及吉他手阿沁組成的F.I.R.飛兒樂團，剛出道就一炮而紅，更奪下第16屆金曲獎「最佳國語演唱新人獎」。2006年阿沁與詹雯婷因合唱《天天夜夜》擦出火花，隔年正式交往，阿沁還曾在演唱會上公開下跪求婚，不料沒等來婚禮，兩人卻在2010年宣布分手。

只是原本的和平分手，在歷經2018年的拆夥事件，到如今紛紛擾擾不斷。昔日愛侶，恐怕終將對簿公堂。