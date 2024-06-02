0403花蓮大地震導致台8線中橫便道坍方，公路局谷關工務段在4月份搶通後，因落石不斷便取消每天早上7點通行班次，降低通行風險，宣布6月1日起恢復7點通行班次。但近日山區有雨，今天（2日）中午12點班次因雨量達管理值因此停開。

這兩天颱風外圍環流及梅雨鋒面影響，工務段2日緊急宣布，中橫便道從谷關到德基路段，因有零星落石，6月2日上午7點班次正常放行，上山4台車、下山7台車，但中午12點班次因雨量達管理值因此停開。